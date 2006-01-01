Кружево — удивительное творение человеческой фантазии, зародилось как вид декоративного украшения изделий из ткани и со временем обогатило сферу искусства, поражая роскошью ажурных узоров и переплетений.

Кружево делится на шитое иглой и коклюшечное. Изначально в Европе шитое кружево было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, было распространено в народе. Интересно то, что в истории русского коклюшечного кружева наблюдается подобное деление. Одни кружева имели аристократический характер, а другие — народный. Первые — являлись подражанием иностранным образцам, а вторые, бывшие в употреблении у народа, оказались настолько самобытны, что трудно определить историю их происхождения.

История появления и развития кружев полна загадок и противоречий.

Наиболее древними центрами кружевоплетения считаются Италия и Фландрия. От них все остальные страны Европы научились кружевному делу.

Существует предание, что в 1725 г. Петр I выписал из брабантских монастырей — 250 кружевниц, для обучения плетению кружев детей-сирот в Новодевичьем монастыре. Долго ли существовало это обучение в монастыре — неизвестно. Но что интересно, в образцах кружев, сохранившихся в разных краях России, и в названиях этих кружев, многие старушки-кружевницы указывали на «драбанскую (т. е. брабантскую) нитку».

Вологодское кружево

«Ни один центр кружевной промышленности в России не пользовался столь громкой известностью, как город Вологда и его скромные обитатели», — писала Софья Давыдова в своем знаменитом исследовании «Русское кружево и русские кружевницы».

До сих пор неизвестно, когда в обширном вологодском крае возникло искусство плетения кружев, почему на Севере именно на вологодских землях оказалось столь любимым и популярным это ремесло. Возможно, предопределяющими факторами явились развитое льноводство и торговые пути, которые пролегали здесь с севера на юг и приносили влияния иноземной моды, обретавшей на русской земле свои национальные формы.

Кружевничество, как промысел, в Вологодской губернии существует с 1820 года. Официальным исследованием (С. А. Давыдовой) установлено, что во времена крепостного права во всех значимых помещичьих усадьбах губернии находились кружевные «фабрики», поставлявшие кружевные изделия в Санкт-Петербург и Москву. И одна из таких фабрик была основана помещицей Засецкой в трех верстах от Вологды в селе Ковырино не позднее 20 годов XIX века. Там крепостные выплетали тончайшее кружево для отделки платьев и белья, подражая западноевропейским узорам. Со временем из помещичьих мастерских плетение кружев переместилось в народную среду и стало одним из видов народного искусства, отражавшего запросы и вкусы широких кругов местного населения.

Немного позднее в Вологде развила замечательную деятельность Анфия Федоровна Брянцева. Талантливой мастерице пришла счастливая мысль объединить полотнянку густого «белозерского» манера с плетешковыми решетками. Так и получился знаменитый, и ставший модным, «вологодский манер». Анфия вместе с дочерью Софьей разработали целый ряд оригинальных кружевных рисунков и образцов, ввели в употребление мелкие и крупные кружевные вещи, как, например, тальмы, накидки, целые костюмы и т. п. А также обучили кружевному делу свыше 800 городских и деревенских девушек и женщин.